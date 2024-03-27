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Haberler Fotohaber ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI! 2024 YSK verileri ile Elazığ Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı
Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:08

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI! 2024 YSK verileri ile Elazığ Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 1393 belediyede gerçekleştirilecek seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Bu noktada, sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, bulunduğu ilde hangi partiden kimin aday olduğunu öğrenmek istiyor. Elazığ belediye başkan adayları listesi de bu kapsamda inceleniyor. İşte, YSK'nın yayınladığı kesin listeye göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Elazığ belediye başkanı adayları.

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI! 2024 YSK verileri ile Elazığ Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. YSK'nın yayınladığı kesin liste ile Elazığ belediye başkan adayları netlik kazandı. Kent genelinde oy kullanmaya gidecek seçmenlerin yanıt aradığı Elazığ belediye başkanı adayları kim oldu sorusu da böylece yanıt buldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Elazığ belediye başkan adayları listesi…

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI! 2024 YSK verileri ile Elazığ Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

AK PARTİ Adalet ve Kalkınma Partisi Şahin Şerifoğulları

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Coşkun Çağlar Duran

MHP Milliyetçi Hareket Partisi Murat Aygen

DEM Parti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Hayrettin Kaya

İYİ PARTİ İYİ Parti Burak Özgül

SAADET Saadet Partisi Abdullah Akın

Elazığ diğer adayların listesi ve tüm illerin aday listesine sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI! 2024 YSK verileri ile Elazığ Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI! 2024 YSK verileri ile Elazığ Belediye Başkan adayları listesi yayınlandı
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