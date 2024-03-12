Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 50 zam ile emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseldi. Söz konusu yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bu yıl emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanmaya başladı. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi ile ilgili son açıklama ise Bakan Vedat Işıkhan'dan gelmişti. İşte detaylar.