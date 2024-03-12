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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 06:42

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliye müjde vermiş ve ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldığını duyurmuştu. Emekli bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akabinde ise ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 50 zam ile emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseldi. Söz konusu yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bu yıl emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanmaya başladı. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi ile ilgili son açıklama ise Bakan Vedat Işıkhan'dan gelmişti. İşte detaylar.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ 3 BİN TL'YE ÇIKARAN YASA RESMİ GAZETE'DE'

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

Bugün ise emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bu gelişme sonrası ise emeklilere ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.

Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme günlerinin planlandığını ifade eden Bakan Vedat Işıkhan, ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız.

Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Buna göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 6 bin TL ödenecek.

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