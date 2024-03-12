Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi 4A, 4B, 4C 2024: Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
06:42
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliye müjde vermiş ve ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldığını duyurmuştu. Emekli bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akabinde ise ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...