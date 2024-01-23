Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ödeme takvimi için gözler Meclis'te. Genel Kurul'dan geçmesi beklenen emekliye ek zam için araştırmalar hız kazandı. Memurların ardından emekliler de farklarını almaya hazırlanıyor. Zam farkı ödeme takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK duyuruları takip ediliyor. Peki; 2024 emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte, detaylar...