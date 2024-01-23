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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan'dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 21:29

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan'dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Enflasyona göre yüzde 37,57 oranında zam alan emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığı üzere yüzde 5 oranında ek zam yapılmıştı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıkladığı üzere zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Hak sahipleri, eksiz olarak emekli maaşlarını almaya başladı. Bu noktada emekli maaş farkı hesaplama ve ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. İlave ödemeye yönelik teklif Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Peki; SSK, Bağkur zam farkı yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, detaylar...

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ödeme takvimi için gözler Meclis'te. Genel Kurul'dan geçmesi beklenen emekliye ek zam için araştırmalar hız kazandı. Memurların ardından emekliler de farklarını almaya hazırlanıyor. Zam farkı ödeme takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK duyuruları takip ediliyor. Peki; 2024 emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte, detaylar...

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: EMEKLİYENİN ZAM ORANI 49,25'E YÜKSELDİ!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı ortaya çıktı. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Gelen son dakika açıklamasına göre Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25'e çıktığını açıkladı.

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Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

SGK maaş ödeme takvimi normal seyrinde ilerlerken ek zammın fark olarak yatacağı açıklandı. Ancak yüzde 37,57 oranındaki artışla maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2024?

Emekli ek zam ödeme takvimi henüz belirlenmedi. Bu ay bitmeden veya Şubat ayı başında takvimin çıkarılması ve zam farkının emeklinin hesaplarına geçmesi bekleniyor.

Meclis adımına gelen çalışmada son durum şöyle:

SON DAKİKA