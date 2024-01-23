Emekli maaş farkı ödeme takvimi 2024: Bakan Işıkhan’dan açıklama! SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI!
SGK maaş ödeme takvimi normal seyrinde ilerlerken ek zammın fark olarak yatacağı açıklandı. Ancak yüzde 37,57 oranındaki artışla maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.