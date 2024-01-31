Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
11:56
Emekliye ek ödeme Resmi Gazete’de yayımlandı mı, son durum ne? Emekliye maaş farkı ödeme tarihleri!
Emekliye ek zam farkının ne zaman hesaplara yatacağı, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediyor. Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçerek, torba yasaya eklendi. Daha sonrasında ise Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son adıma gelindi. Peki, emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?