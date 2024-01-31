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Haberler Fotohaber Emekliye ek ödeme Resmi Gazete’de yayımlandı mı, son durum ne? Emekliye maaş farkı ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:56

Emekliye ek ödeme Resmi Gazete’de yayımlandı mı, son durum ne? Emekliye maaş farkı ödeme tarihleri!

Emekliye ek zam farkının ne zaman hesaplara yatacağı, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediyor. Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçerek, torba yasaya eklendi. Daha sonrasında ise Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son adıma gelindi. Peki, emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Emekliye ek ödeme Resmi Gazete’de yayımlandı mı, son durum ne? Emekliye maaş farkı ödeme tarihleri!

Bakan Işıkhan'ın açıklaması üzerine emekliye verilecek zam oranı kesinleşti. Böylece tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. İlk zamlı maaşı alan emeklilerin gözü bu durumda emekli maaş farkının ödenme tarihlerine çevrildi. Peki, emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

Emekliye ek ödeme Resmi Gazete’de yayımlandı mı, son durum ne? Emekliye maaş farkı ödeme tarihleri!

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Emekliye ek ödeme Resmi Gazete’de yayımlandı mı, son durum ne? Emekliye maaş farkı ödeme tarihleri!

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.

Emekliye ek ödeme Resmi Gazete’de yayımlandı mı, son durum ne? Emekliye maaş farkı ödeme tarihleri!

EK ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek.

Emekliye ek ödeme Resmi Gazete’de yayımlandı mı, son durum ne? Emekliye maaş farkı ödeme tarihleri!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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