Giriş Tarihi: 26.04.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
01:40
EN YENİ CUMA MESAJLARI 26 Nisan 2024 | Farklı, kısa,ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek Cuma günü geldi. Cuma gününün Müslüman aleminin bayramı sayılması vesilesiyle "Cuma Mesajları" aramalarına başlandı. Sevdiklerine bu mübarek günde anlamlı, özel, güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar göndermek isteyenler perşembe akşamından Cuma mesajlarını sorguluyorlar. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolu tutulmadan bugüne özel mesajlar gönderilmeye başlanıyor. Bu faziletli günde Hayırlı Cumalar mesajlarıyla müminler birbirlerinin cumalarını kutluyorlar. İşte 25 Nisan özel kısa, uzun, özel, resimli, Perşembe akşamı Cuma mesajları ve Cuma sözleri