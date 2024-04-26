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Haberler Fotohaber EN YENİ CUMA MESAJLARI 26 Nisan 2024 | Farklı, kısa,ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 01:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 01:40

EN YENİ CUMA MESAJLARI 26 Nisan 2024 | Farklı, kısa,ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek Cuma günü geldi. Cuma gününün Müslüman aleminin bayramı sayılması vesilesiyle "Cuma Mesajları" aramalarına başlandı. Sevdiklerine bu mübarek günde anlamlı, özel, güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar göndermek isteyenler perşembe akşamından Cuma mesajlarını sorguluyorlar. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolu tutulmadan bugüne özel mesajlar gönderilmeye başlanıyor. Bu faziletli günde Hayırlı Cumalar mesajlarıyla müminler birbirlerinin cumalarını kutluyorlar. İşte 25 Nisan özel kısa, uzun, özel, resimli, Perşembe akşamı Cuma mesajları ve Cuma sözleri

EN YENİ CUMA MESAJLARI 26 Nisan 2024 | Farklı, kısa,ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Cuma gününde hayırlı Cumalar mesajları Perşembe gecesinden paylaşılmaya başladı. Cuma gününün maneviyatını, huzurunu ve faziletini birbirleriyle paylaşmak isteyen Müslümanlar bu özel, kısa, anlamlı mesajları birbirlerine iletiyorlar. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...

EN YENİ CUMA MESAJLARI 26 Nisan 2024 | Farklı, kısa,ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Cuma Mesajları 1 - Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)

Hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları 2 - Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma Mesajları 3 - Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma Mesajları 4 - İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

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EN YENİ CUMA MESAJLARI 26 Nisan 2024 | Farklı, kısa,ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Cuma Mesajları 5 - Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 6 - " Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

Cuma Mesajları 7 -'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Cuma Mesajları 8 - En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI 26 Nisan 2024 | Farklı, kısa,ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Cuma Mesajları 9 - Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 10 - "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Cuma Mesajları 11 - Kalbinizden geçen duaların kabul olacağı, aklınızda olanın önünüze çıkacağı bir Cuma olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 12 - Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

EN YENİ CUMA MESAJLARI 26 Nisan 2024 | Farklı, kısa,ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Cuma Mesajları 13 - Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
Hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları 14 - Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 15 - Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 16 - Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

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