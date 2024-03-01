Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
07:26
YEPYENİ CUMA MESAJLARI 1 MART 2024: Kısa, uzun, resimli, farklı Cuma mesajları ve sözleri ile HAYIRLI CUMALAR
Yeni ayın ilk cuma günü karşılanırken Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları sosyal ağlarda başladı. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolunu tutmadan önce bugüne özel en güzel, anlamlı, ayetli, hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Bu mübarek günde Cumanız Mübarek Olsun mesajları ile müminler mübarek üç aylarda sevgi, dayanışma ve birlik ve beraberliğin değerini bir kez daha hatırlıyor. İşte 1 Mart'a özel özel resimli, resimsiz, yazılı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve cuma günü sözleri…