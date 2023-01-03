En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri

En iyi bilim kurgu filmleri en çok izlenen ve seyircisinden en yüksek puanı alan filmlerdir. En güzel bilim kurgu filmleri çeşitli platformlarda seyirciyle buluşarak ödüllü bilim kurgu filmleri olmaya haz kazanmıştır. Sürükleyiciliği ve sıra dışı olay örgüsüyle uzay bilim kurgu filmleri de seyircisinden tam not alarak listelerin başında yer almıştır. Çok fazla izlenerek hak ettiği değeri gören bilim kurgu filmlerin yanından underrated bilim kurgu filmleri de mevcuttur. İşte son yılların en çok izlenen ve yüksek puan alan, yerli-yabancı bilim kurgu dizileri ve filmleri.