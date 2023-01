En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri

En İyi Bilim Kurgu Filmleri

Dune: Frank Herbert'in romanından uyarlanan filmde, 10191 yılında Dük Leto Atreides'in evrendeki en değerli maddelerin kaynağı Dune olarak bilinen tehlikeli çöl gezegeni Arrakis'in yönetimini kabul etmesi üzerine olaylar gelişir.

Avatar: Suyun Yolu: Jack Sully ve Neytiri kurduğu aileyi bir arada tutmaya çalışır. Ancak eski bir tehdit, başladığı işi geri bitirmek içi döner. Onlara da evlerini terk edip Pandora'nın farklı bölgelerini keşfederler.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Yanlışlıkla çoklu evrenin kapılarını aralayan Strange, tüm dünyanın başına açılan bu sorunu düzeltmeye çalışır.

Star Wars: Kurgusal bir uzay galaksisinde, uzaylı ırkları ve sahiplerinin emirlerini yerine getiren robotların ve Galaktik İmparatorluğun yaşam döngüsünü ele alıyor.