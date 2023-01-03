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Haberler Fotohaber En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri
Giriş Tarihi: 03.01.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 16:51

En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri

En iyi bilim kurgu filmleri en çok izlenen ve seyircisinden en yüksek puanı alan filmlerdir. En güzel bilim kurgu filmleri çeşitli platformlarda seyirciyle buluşarak ödüllü bilim kurgu filmleri olmaya haz kazanmıştır. Sürükleyiciliği ve sıra dışı olay örgüsüyle uzay bilim kurgu filmleri de seyircisinden tam not alarak listelerin başında yer almıştır. Çok fazla izlenerek hak ettiği değeri gören bilim kurgu filmlerin yanından underrated bilim kurgu filmleri de mevcuttur. İşte son yılların en çok izlenen ve yüksek puan alan, yerli-yabancı bilim kurgu dizileri ve filmleri.

En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri

En iyi bilim kurgu filmleri arasında daha çok zaman ve mekân algısının ötesine geçen bilim kurgu filmleri yer almaktadır. Ödüllü bilim kurgu filmleri olan bu yapımlar, en güzel bilim kurgu filmleri 2023 listesinde yerini almıştır. Bu listenin içinde aksiyon bilim kurgu ve uzay bilim kurgu filmleri de vardır. İzleyicisinden yüksek not alarak listelere giren bu filmler değer görmüş, en iyi bilim kurgu filmleri 2023 listesinde yer almıştır. İşte tüm zamanların en başarılı bilim kurgu dizileri ve filmleri!

En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri

En İyi Aksiyon- Bilim Kurgu Filmleri

Başlangıç: Çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb'un, rüyada insanların zihnindeki bilgileri çekip çıkarmasını konu edinir.

Yıldızlararası: Bir grup astronotun bir solucan deliğinden geçerek, insanlara yeni bir yaşam arayışına çıkmalarını konu edinilir.

Mad Max: Hayatta kalmak yalnız olan Mad Max'in, kendini kabilelerin savaşında bulup kurak çölde sürekli kaçtığını konu alan bir filmdir.

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En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri

En İyi Bilim Kurgu Filmleri

Dune: Frank Herbert'in romanından uyarlanan filmde, 10191 yılında Dük Leto Atreides'in evrendeki en değerli maddelerin kaynağı Dune olarak bilinen tehlikeli çöl gezegeni Arrakis'in yönetimini kabul etmesi üzerine olaylar gelişir.

Avatar: Suyun Yolu: Jack Sully ve Neytiri kurduğu aileyi bir arada tutmaya çalışır. Ancak eski bir tehdit, başladığı işi geri bitirmek içi döner. Onlara da evlerini terk edip Pandora'nın farklı bölgelerini keşfederler.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Yanlışlıkla çoklu evrenin kapılarını aralayan Strange, tüm dünyanın başına açılan bu sorunu düzeltmeye çalışır.

Star Wars: Kurgusal bir uzay galaksisinde, uzaylı ırkları ve sahiplerinin emirlerini yerine getiren robotların ve Galaktik İmparatorluğun yaşam döngüsünü ele alıyor.

En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri

En İyi Bilim Kurgu Dizileri

Fringe

Doctor Who

Stranger Things

Rick ve Morty

Black Mirror

Lost

The Expanse

En İyi Bilim Kurgu Filmleri ve Dizileri - En Çok İzlenen, Yüksek Puan Alan, Yerli, Yabancı Bilim Kurgu Dizi ve Film Önerileri

IMDB'ye Göre En Çok İzlenen Bilim Kurgu Dizileri

1. Halo (2022– )

2. Moon Knight (2022– )

3. Severance (2022– )

4. Upload (2020– )

5. Star Trek: Picard (2020– )

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