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Haberler Fotohaber En güzel Cuma Mesajları 2024: Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajı
Giriş Tarihi: 29.02.2024 22:10 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 22:10

En güzel Cuma Mesajları 2024: Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajı

Cuma günleri İslam alemi tarafından bayram niteliğinde geçiriliyor. Namaz ve dua ile süslenecek bu özel günde sevdiklerini de unutmayan Müslümanlar; kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ile paylaşımlarını gerçekleştiriyor. 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' yazılı görseller seçeneklerin arasında en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte, Cuma mesajları 2024 galerisi...

En güzel Cuma Mesajları 2024: Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajı

Cuma mesajları gönder-paylaş seçenekleri sosyal medya ve telefonlar üzerinden değerlendiriliyor. Her hafta camileri dolup taşıran Müslüman alemi, Hayırlı Cumalar mesajlarını gönderiyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başlarken Cuma mesajı vesilesiyle Ramazan-ı Şerif'i karşılamaya başladı. Ellerin semaya açılarak duayla geçirilen özel vakitte İslami değerler de hatırlanıyor. Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları ve sözleri 2024...

En güzel Cuma Mesajları 2024: Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajı

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Bu galeride yer alan görseller ve sözler ile Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, en güzel Hayırlı Cumalar mesajları:

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En güzel Cuma Mesajları 2024: Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajı

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

En güzel Cuma Mesajları 2024: Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajı

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

En güzel Cuma Mesajları 2024: Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajı

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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