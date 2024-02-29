Giriş Tarihi: 29.02.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
22:10
En güzel Cuma Mesajları 2024: Kısa, uzun, dualı, resimli Cuma mesajları sözleri ve Hayırlı Cumalar mesajı
Cuma günleri İslam alemi tarafından bayram niteliğinde geçiriliyor. Namaz ve dua ile süslenecek bu özel günde sevdiklerini de unutmayan Müslümanlar; kısa, uzun, ayetli, hadisli, dualı, resimli Cuma mesajları ile paylaşımlarını gerçekleştiriyor. 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız Mübarek Olsun' yazılı görseller seçeneklerin arasında en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte, Cuma mesajları 2024 galerisi...