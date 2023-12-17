2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!

Engelli atamaları 2024 yılı için araştırılırken son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılında 2 bin 392 engelli ataması yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası ''Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti. Peki, 2024 Engelli atamaları ne zaman yapılacak? İşte 2 bin 392 engelli ataması tarihleri ve şartları hakkında detaylar…