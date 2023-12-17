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Haberler Fotohaber 2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!
Giriş Tarihi: 17.12.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 12:59

2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!

Engelli atamaları 2024 yılı için araştırılırken son dakika açıklaması geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılında 2 bin 392 engelli ataması yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası ''Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti. Peki, 2024 Engelli atamaları ne zaman yapılacak? İşte 2 bin 392 engelli ataması tarihleri ve şartları hakkında detaylar…

2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!

Engelli atamaları 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2024 engelli ataması ile ilgili son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, 2024 yılında 2 bin 392 engelli ataması yapılacağını açıkladı. Peki; 2024 Engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, Bakan Göktaş son dakika açıklaması ile 2 bin 392 engelli ataması tarihleri

2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!

SON DAKİKA | BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: 2 BİN 392 ENGELLİ ATAMASI YAPILACAK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

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2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim.

Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" diye konuştu.

2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!

2024 ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

2 bin 392 engelli ataması 2024 yılı içerisinde yapılacak. Ancak tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı henüz belli olmadı.

Engelli ataması şartları ve tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde habeirmizde yer vereceğiz.

2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!
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