2 BİN 392 Engelli ataması tarihleri ve şartları 2024: Engelli atamaları 2024 ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Bakan Göktaş açıkladı!

2024 ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

2 bin 392 engelli ataması 2024 yılı içerisinde yapılacak. Ancak tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı henüz belli olmadı.

Engelli ataması şartları ve tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde habeirmizde yer vereceğiz.