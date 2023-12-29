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Haberler Fotohaber Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:31

Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine 2 bin 392 engelli personel alımı yapılacak. Engelli memur ataması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş müjdeyi verdi. Engelli memur alımı açıklamasından sonra araştırmalar başladı. Engelli memur alımı için başvuruyu bekleyen adaylar "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte memur alımı detayları…

Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

Engelli memur alımı için gözler bakanlığın vereceği detaylara çevrildi. Genel Kurul'da 2024 yılı bütçe görüşmeleri için Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Göktaş, engelli alımı için sevindiren haberi paylaştı. Peki 2 bin 392 engelli memur alımı ne zaman başlıyor, hangi meslek gruplarına alım yapılacak?

Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

2 BİN 392 ENGELLİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

Engelli memur atamalarının tarihi henüz belli olmasa da ilanın yayınlanmasının ardından başvuru şartlarının netleşmesi ve alım yapılacak tarihlerin duyurulması bekleniyor. Bu yüzden 2024'ün ilk çeyreğinde bakanlıktan açıklama bekleniyor.

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Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

MAHİNUR GÖKTAŞ KADROLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Bakan Mahinur Göktaş açıklamasında "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.

Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş, "Yeni yıl ile birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" dedi.

Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

EKPSS 2024 TARİHİ

Kadrolara alımlarda daha önceki senelerde olduğu gibi bu senede EKPSS şartı olacağı öngörülüyor.

EKPSS Engelli memur alımı için kullanılan puan türüdür ve iki yılda bir gerçekleşir. Bu sene de gerçekleştirilecek olan sınav ÖSYM'nin takviminde yer aldı.

Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2024 yılı sınav takvimine göre EKPSS sınav başvuruları önümüzdeki yıl 12-29 Şubat tarihlerinde alınacak. 6-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak.

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 28 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.

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