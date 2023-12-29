Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

EKPSS 2024 TARİHİ

Kadrolara alımlarda daha önceki senelerde olduğu gibi bu senede EKPSS şartı olacağı öngörülüyor.

EKPSS Engelli memur alımı için kullanılan puan türüdür ve iki yılda bir gerçekleşir. Bu sene de gerçekleştirilecek olan sınav ÖSYM'nin takviminde yer aldı.