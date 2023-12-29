Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:31
Engelli memur alımı başlıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine 2 bin 392 engelli personel alımı yapılacak. Engelli memur ataması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş müjdeyi verdi. Engelli memur alımı açıklamasından sonra araştırmalar başladı. Engelli memur alımı için başvuruyu bekleyen adaylar "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 392 engelli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, hangi kadrolara alım olacak?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte memur alımı detayları…