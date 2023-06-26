EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:24
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
11:24
Her ayın 15-31'i arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı merak ediliyor. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet ve sms aracılığıyla öğrenilebilir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı ile evde bakım aylığı yatan iller listesi…