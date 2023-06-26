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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:24

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı

Her ayın 15-31'i arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı merak ediliyor. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılan evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet ve sms aracılığıyla öğrenilebilir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı ile evde bakım aylığı yatan iller listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibariyle devam ediyor. Asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı ile birlikte pek çok kaleme zam gelirken ağustos ayı itibariyle yeni evde bakım maaşı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. Evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçların karşılayabilmesi için verilen evde bakım aylığı bakım raporu doğrultusunda, bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte, yanıtı…

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK HAZİRAN 2023?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Haziran ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

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EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN 2023
1- Zonguldak

2- Balıkesir

3- Ankara

4- Samsun

5- Adana

6- Tokat

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