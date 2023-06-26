EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 26 Haziran 2023 e-Devlet ve sms ile sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ödemeleri haziran ayı itibariyle devam ediyor. Asgari ücrete gelen Temmuz ara zammı ile birlikte pek çok kaleme zam gelirken ağustos ayı itibariyle yeni evde bakım maaşı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatacak. Evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçların karşılayabilmesi için verilen evde bakım aylığı bakım raporu doğrultusunda, bakım ihtiyacı olan bireyin yaşadığı ikamette verilir. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte, yanıtı…