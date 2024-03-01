Giriş Tarihi: 01.03.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
05:59
Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme günleri sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller Mart 2024 itibarıyla gündeme geldi. Sosyal destek ödemelerinin zamlanması ardından 'zamlı evde bakım aylığı parası ne kadar oldu, kaç TL' soruları yanıtlandı. Evinde bakıma ihtiyaç duyan bireyler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği ödeme takvimi ile sorgulanıyor. Peki; evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...