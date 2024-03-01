Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme günleri sorgulama

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları trend aramalar listesinde. Yaşlı, hasta, engelli bireyler ve aileleri için ödenen destek, her ay kademeli olarak il il ödeniyor. Evde bakım aylığı ödeme tarihlerine odaklanan hak sahipleri banka hesaplarını kontrol ediyor. Peki, 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı? İşte, detaylar...