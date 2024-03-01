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Giriş Tarihi: 01.03.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 05:59

Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme günleri sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller Mart 2024 itibarıyla gündeme geldi. Sosyal destek ödemelerinin zamlanması ardından 'zamlı evde bakım aylığı parası ne kadar oldu, kaç TL' soruları yanıtlandı. Evinde bakıma ihtiyaç duyan bireyler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği ödeme takvimi ile sorgulanıyor. Peki; evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme günleri sorgulama

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları trend aramalar listesinde. Yaşlı, hasta, engelli bireyler ve aileleri için ödenen destek, her ay kademeli olarak il il ödeniyor. Evde bakım aylığı ödeme tarihlerine odaklanan hak sahipleri banka hesaplarını kontrol ediyor. Peki, 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı? İşte, detaylar...

Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme günleri sorgulama

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 Ocak zammı sonrası sosyal yarım ödemeleri arasında yer alan; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi kalemlerde artış yaşandı.

Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı.

Buna göre Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme günleri sorgulama

2024 MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası genellikle her ayın ortasında il il yatırılıyor. 15 Mart itibarıyla araştırmaların hız kazanması bekleniyor.

Mart ayı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor.

Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme günleri sorgulama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Mart ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2024? Zamlı evde bakım maaşı yatan iller ve ödeme günleri sorgulama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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