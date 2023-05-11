EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MAYIS 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulama yapılır?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye çıkartılmıştı. Evde bakım maaşı yatan iller 11 Mayıs 2023 araştırmasıyla hangi illerdeki vatandaşlara maaşın yatıp yatmadığı öğrenilebiliyor. Devlet desteği hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine ödenmekte. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı