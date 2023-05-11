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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MAYIS 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulama yapılır?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 06:52

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MAYIS 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulama yapılır?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım parası ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye çıkartılmıştı. Evde bakım maaşı yatan iller 11 Mayıs 2023 araştırmasıyla hangi illerdeki vatandaşlara maaşın yatıp yatmadığı öğrenilebiliyor. Devlet desteği hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine ödenmekte. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MAYIS 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulama yapılır?

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay verilen devlet desteği; hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilmekte. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak İşte evde bakım maaşı yatan iller 11 Mayıs 2023

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MAYIS 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulama yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

Mayıs ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MAYIS 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulama yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MAYIS 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulama yapılır?

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MAYIS 2023: Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, nasıl sorgulama yapılır?

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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