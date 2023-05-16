Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı: 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri, bakım parası yattı mı?

Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 07:14

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Mayıs Salı gündemdeki yerini aldı. Her ayın ortasında il il yatmaya başlayan devlet desteği hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Hasta, engelli, yaşlı bireyler için ödenen sosyal yardım aylığı SMS ve e-devlet yoluyla sorgulanabiliyor. 2023 Mayıs ayı Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar soruları yanıt arıyor. İhtiyaç sahipleri başvuru şartları ve ödeme tarihleri ve miktarı konusunda araştırmalara başladı. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı…