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Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 07:14

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı: 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri, bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Mayıs Salı gündemdeki yerini aldı. Her ayın ortasında il il yatmaya başlayan devlet desteği hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Hasta, engelli, yaşlı bireyler için ödenen sosyal yardım aylığı SMS ve e-devlet yoluyla sorgulanabiliyor. 2023 Mayıs ayı Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar soruları yanıt arıyor. İhtiyaç sahipleri başvuru şartları ve ödeme tarihleri ve miktarı konusunda araştırmalara başladı. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı: 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri, bakım parası yattı mı?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri hız kazandı. İl il kademeli olarak ödenen devlet desteği il listesi ile araştırılıyor. Zam dönemlerinde artış yaşayan sosyal yardım parası 81 ilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 16 Mayıs 2023 listesi gündemdeki yerini aldı. Hak sahipleri banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. SMS ve e-devlet sorgulama işlemleri devam ediyor. Peki, 2023 Mayıs ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı: 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri, bakım parası yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

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Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı: 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri, bakım parası yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı: 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri, bakım parası yattı mı?

SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı: 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri, bakım parası yattı mı?

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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