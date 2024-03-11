EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
15:58
Evde bakım maaşı 2024 Mart ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? Mart ayı evde bakım parası ne zaman, ayın kaçında hesaplara geçecek? İşte, ödeme bilgisi sorgulama...