EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Engelli yakınlarına yapılan evde balım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Mart ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, sorgulamalar başladı. Zamlı olarak ödenmesi beklenen sosyal destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Evde bakım parası şartları neler? İşte ayrıntılar...