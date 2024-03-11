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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:58

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Evde bakım maaşı 2024 Mart ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? Mart ayı evde bakım parası ne zaman, ayın kaçında hesaplara geçecek? İşte, ödeme bilgisi sorgulama...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Engelli yakınlarına yapılan evde balım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Mart ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, sorgulamalar başladı. Zamlı olarak ödenmesi beklenen sosyal destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca hesaplara yatırılıyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? Evde bakım parası şartları neler? İşte ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM AYLIĞI TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; 'ağır engelli' veya 'tam bağımlı', 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise 'ağır engelli veya 'çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır', 'belirgin özel gereksinimi vardır' ve 'özel koşul gereksinimi var' ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 2024 Mart ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.

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