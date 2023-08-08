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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı YATAN İLLER Ağustos 2023 listesi || Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 11:13

Evde bakım maaşı YATAN İLLER Ağustos 2023 listesi || Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2023 için araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ve ailelerine evde bakım yardımı ödemesi yapıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber ''Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılan devlet desteği e-devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Söz konusu yardım ödemesi 2023 Temmuz zammı ile artış yaşamıştı. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, Ağustos ayı evde bakım parası sorgulama ekranı ve yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı YATAN İLLER Ağustos 2023 || Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama ekranı

Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2023 sorgulamaları hız kazandı. Söz konusu devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı bireyler ve onlara bakmakla yükümlü olan yakınlarına ödeniyor. Bu noktada ise hak sahipleri Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar yatacak sorusuna yanıt arıyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı ziyaretleri başladı. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte e-devlet ve SMS ile sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı YATAN İLLER Ağustos 2023 || Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama ekranı

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ağustos ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı YATAN İLLER Ağustos 2023 || Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama ekranı

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

Evde bakım maaşı YATAN İLLER Ağustos 2023 || Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı YATAN İLLER Ağustos 2023 || Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama ekranı

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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