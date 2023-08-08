Evde bakım maaşı YATAN İLLER Ağustos 2023 listesi || Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2023 için araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ve ailelerine evde bakım yardımı ödemesi yapıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber ''Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılan devlet desteği e-devlet üzerinden veya SMS ile sorgulanabiliyor. Söz konusu yardım ödemesi 2023 Temmuz zammı ile artış yaşamıştı. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, Ağustos ayı evde bakım parası sorgulama ekranı ve yatan iller listesi...