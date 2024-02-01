Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Şubat ayı ödemeleri için yanıt aramaya başladı. Bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen ailelerine sağlanan evde bakım yardımı her ay düzenli olarak ödeniyor. 2024 Ocak zammı sonrası yüzde 49,25 oranında yükselen devlet desteği 7 bin 609 TL oldu. Yeni aya girilmesiyle beraber Şubat ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Peki; Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 1 Şubat 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ayrıntılı bilgiler.