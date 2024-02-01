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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 11:38

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği 2024 Ocak zammı ile artış yaşamıştı. Yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası yeni evde bakım aylığı tutarı 7 bin 609 TL'ye yükseldi. Zamlı yardım parası her ay belirli tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Şubat ayı ödemeleri için yanıt aramaya başladı. Bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen ailelerine sağlanan evde bakım yardımı her ay düzenli olarak ödeniyor. 2024 Ocak zammı sonrası yüzde 49,25 oranında yükselen devlet desteği 7 bin 609 TL oldu. Yeni aya girilmesiyle beraber Şubat ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Peki; Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 1 Şubat 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ayrıntılı bilgiler.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Şubat ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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