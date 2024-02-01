Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
11:38
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 1 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği 2024 Ocak zammı ile artış yaşamıştı. Yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası yeni evde bakım aylığı tutarı 7 bin 609 TL'ye yükseldi. Zamlı yardım parası her ay belirli tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı...