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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 20:51

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024 Ocak zammı sonrası gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Memur maaş zammı yüzde 49,25 olarak belirlenmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine sağlanan devlet desteğine aynı oranda zam yapılmıştı. Hak sahipleri yeni evde bakım aylığı Şubat ödeme tarihleri araştırmasına çıkmış durumda. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 10 Şubat 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Memur maaş zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan kişilere ve ailelerine verilen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde ödeniyor. Ocak zammı sonrası ödemelerin ne kadar olacağı merak konusuydu. Yüzde 49,25'lik oran sonrası zamlı devlet desteği açıklandı. Hak sahipleri şimdi Şubat ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 10 Şubat 2024 Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Şubat ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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