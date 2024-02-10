EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 10 ŞUBAT 2024: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 10.02.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
20:51
Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024 Ocak zammı sonrası gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Memur maaş zammı yüzde 49,25 olarak belirlenmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine sağlanan devlet desteğine aynı oranda zam yapılmıştı. Hak sahipleri yeni evde bakım aylığı Şubat ödeme tarihleri araştırmasına çıkmış durumda. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, 10 Şubat 2024 Evde bakım parası yatan iller listesi...