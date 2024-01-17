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Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:08

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ocak 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ocak 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine verilen devlet desteğinin tutarı 2024 Ocak zammı sonrası değişti. Buna göre yeni evde bakım aylığı tutarı 7 bin 609 TL oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre zamlı yardım parası, 16 Ocak'tan itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladı. Peki, Evde bakım parası yattı mı, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ocak 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorularının yanıtı Ocak ayı ödemeleri için araştırılıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, bakıma ihtiyacı olan bireylere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen evde bakım parası, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladı. 2024 Ocak zammı ile artış yaşayan devlet desteği 7 bin 609 TL'ye yükselmişti. İşte, 17 Ocak 2024 Evde bakım yardımı yatan iller listesi.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ocak 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar?

EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARA YATIRILIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ocak 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar?

560 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5.097 TL ödeme yapıldığını hatırlattı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7.608 TL olarak yatırılacak.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ocak 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ocak 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı yardım ne kadar?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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