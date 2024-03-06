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Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 08:06

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Mart ayının gelişiyle birlikte sosyal yardım ödemelerinde sorgulamalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller de bu noktada araştırılanlar arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarının takip edildiği konuya dair hak sahipleri, zamlı evde bakım aylığı sorgulama işlemlerine de başladı. Öte yandan zamlı tutar ve başvuru işlemleri özelinde de araştırmalar devam ediyor. Peki; 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç lira oldu gibi sorular yeni ayla birlikte arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yaşlı, hasta, engelli bireyler ve aileleri için ödenen devlet desteği yıl boyu her ay olacak şeklinde hak sahiplerinin hesabına geçiyor. Evde bakım parası sorgulama e-devlet ve SMS yolu ile takip ediliyor. İşte, beklenen 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 Ocak zammı sonrası sosyal yarım ödemeleri arasında yer alan; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi kalemlerde artış yaşandı.

Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası hesaplar yeniden yapıldı.

Buna göre Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

2024 MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası genellikle her ayın ortasında il il yatırılıyor. 15 Mart itibarıyla araştırmaların hız kazanması bekleniyor.

Mart ayı ödemeleri için sorgulamalar sürüyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: 560 BİN KİŞİ YARARLANIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şubat ayı ödemelerinde yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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