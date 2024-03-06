Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
08:06
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?
Mart ayının gelişiyle birlikte sosyal yardım ödemelerinde sorgulamalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller de bu noktada araştırılanlar arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarının takip edildiği konuya dair hak sahipleri, zamlı evde bakım aylığı sorgulama işlemlerine de başladı. Öte yandan zamlı tutar ve başvuru işlemleri özelinde de araştırmalar devam ediyor. Peki; 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...