EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA | 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ne kadar kaç lira oldu gibi sorular yeni ayla birlikte arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yaşlı, hasta, engelli bireyler ve aileleri için ödenen devlet desteği yıl boyu her ay olacak şeklinde hak sahiplerinin hesabına geçiyor. Evde bakım parası sorgulama e-devlet ve SMS yolu ile takip ediliyor. İşte, beklenen 2024 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması...