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Haberler Fotohaber EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:03

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılıyor. 2024 yılının ilk yarısında memur maaş zammının yüzde 49.25 olarak hesaplanmasıyla ekonomide birçok kalemde artışa gidildi. Birçok ödeme şubat ayıyla birlikte zamlı yattı. Evde bakım aylığına da zam gelip gelmediğini merak eden ihtiyaç sahipleri araştırmalarına başladı. Peki, Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu , kaç TL yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu Şubat ayı ödemelerinin yapılmasıyla birlikte son buluyor. Emekli maaşına gelen zam oranından sonra birçok kişi evde bakım maaşının zamlı ücretini sorgulama başladı. Hak sahipleri Şubat ayı ödemeleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki evde bakım maaşı yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'den 3 bin 504 TL'ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi

Öte yandan Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7.608 TL olarak yatırılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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