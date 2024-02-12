EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.



Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili açıklamada bulundu ve yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.