EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA: 12 Şubat Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? Bakan Göktaş açıkladı

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılıyor. 2024 yılının ilk yarısında memur maaş zammının yüzde 49.25 olarak hesaplanmasıyla ekonomide birçok kalemde artışa gidildi. Birçok ödeme şubat ayıyla birlikte zamlı yattı. Evde bakım aylığına da zam gelip gelmediğini merak eden ihtiyaç sahipleri araştırmalarına başladı. Peki, Zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu , kaç TL yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgula