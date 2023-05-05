Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı!

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni evleneceklere devlet destekli kredi sağlanacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrası evlilik hazırlığında olan kişiler, ''Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, vade sayısı kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak olan 150 bin TL'lik kredi desteği 72 ay geri ödemesiz ve faizsiz olacak. Peki, 2023 Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor, kimler başvurabilir? İşte, başvuru süreci ve konuya ilişkin tüm detaylar…