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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:41

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı!

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni evleneceklere devlet destekli kredi sağlanacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrası evlilik hazırlığında olan kişiler, ''Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, vade sayısı kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak olan 150 bin TL'lik kredi desteği 72 ay geri ödemesiz ve faizsiz olacak. Peki, 2023 Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor, kimler başvurabilir? İşte, başvuru süreci ve konuya ilişkin tüm detaylar…

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı!

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. Başkan Erdoğan, 2023 seçim vaatleri kapsamında yeni evleneceklere devlet destekli faizsiz kredi sağlanacağını duyurmuştu. Evlilik planı yapan binlerce çift ise bu noktada "Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, vade sayısı kaç, kimler başvurabilir?" sorularını gündeme taşıdı. Evlilikleri teşvik etmek amacıyla verilecek olan 150 bin TL'lik sıfır faizli kredi desteği iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olacak. İşte, 2023 Faizsiz evlilik kredisi şartları, vade oranı ve tutarı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı!

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı!

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı!

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi imkanı!

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve vade sayısı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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