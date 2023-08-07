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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi son durum | Faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları ne, hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:22

Faizsiz evlilik kredisi son durum | Faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları ne, hangi bankalar veriyor?

Düğün hazırlıkları devam eden binlerce vatandaş evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. 2023 Genel Seçimleri öncesi Başkan Erdoğan tarafından seçim vaadi kapsamında yeni evlenecek çiftlere özel hazırlanan 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı soruları söz, nişan, çeyiz harcamaları öncesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi bankalar verecek? İşte, tüm merak edilenler…

Faizsiz evlilik kredisi son durum | Faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları ne, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi başvuruları öncesi 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 150 bin TL devlet destekli krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Söz, nişan, çeyiz ve balayı masraflarında bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşların düğün öncesi araştırmaları hız kazandı. Peki, faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, kimler başvuruda bulunabilir, şartları ne? İşte, yanıtı…

Faizsiz evlilik kredisi son durum | Faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları ne, hangi bankalar veriyor?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Faizsiz evlilik kredisi son durum | Faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları ne, hangi bankalar veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Faizsiz evlilik kredisi son durum | Faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları ne, hangi bankalar veriyor?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Faizsiz evlilik kredisi son durum | Faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları ne, hangi bankalar veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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