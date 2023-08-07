Faizsiz evlilik kredisi son durum | Faizsiz evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları ne, hangi bankalar veriyor?

Düğün hazırlıkları devam eden binlerce vatandaş evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorularına yanıt arıyor. 2023 Genel Seçimleri öncesi Başkan Erdoğan tarafından seçim vaadi kapsamında yeni evlenecek çiftlere özel hazırlanan 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı soruları söz, nişan, çeyiz harcamaları öncesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi bankalar verecek? İşte, tüm merak edilenler…