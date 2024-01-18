Giriş Tarihi: 18.01.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
10:50
Fatma Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi
Gaziantep doğumlu olan ve ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olarak 2014 yılında memleketinde göreve başlayan Fatma Şahin kariyeri ile gündeme geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla Antepli vatandaşlarca inceleniyor. İşte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hayatı, önceki görevleri ve biyografisi.