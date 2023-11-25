Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 14:20

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig || Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Milli aranın son bulmasının ardından Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadeleleri başladı. 13. hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor'u kendi sahasında misafir edecek. Geçtiğimiz haftalarda Hatayspor'dan ilk yenilgisini alan sarı kırmızılı ekip, çıkacağı bu karşılaşmada galip gelerek hedeflediği puana ulaşmak istiyor. Alanyaspor ise son zamanlarda kaybettiği maçların telafisini yapmak istiyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? İşte, Muhtemel 11'ler!