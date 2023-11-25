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Haberler Fotohaber Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig || Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 14:20

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig || Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Milli aranın son bulmasının ardından Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadeleleri başladı. 13. hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor'u kendi sahasında misafir edecek. Geçtiğimiz haftalarda Hatayspor'dan ilk yenilgisini alan sarı kırmızılı ekip, çıkacağı bu karşılaşmada galip gelerek hedeflediği puana ulaşmak istiyor. Alanyaspor ise son zamanlarda kaybettiği maçların telafisini yapmak istiyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? İşte, Muhtemel 11'ler!

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig || Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

Galataray- Alanyaspor karşılaşması için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Okan Buruk yönetiminde mücadele ederken, Alanyaspor da Fatih Tekke yönetiminde sahaya çıkacak. Maç öncesi sarı kart ceza sınırından yer alan oyuncular bulunuyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maçın detayları...

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig || Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Alanyaspor müsabakası bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele Ali Şansalan yönetiminde Rams Park'ta oynanacak.

Hakemin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok üstlenecek.

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Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig || Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig || Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan, Ziyech, Zaha, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Novais, Richard, Efecan, Janvier, Carlos, Cordova

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig || Galatasaray-Alanyaspor hangi kanalda? Muhtemel 11’ler!

MUSLERA - SANCHEZ CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kaleci Fernando Muslera ile defans oyuncusu Davinson Sanchez, Alanya karşısında sarı kart görmesi durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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