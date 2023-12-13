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Haberler Fotohaber Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye'de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep'te deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 08:00

Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye'de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep'te deprem mi oldu?

Son dakika Gaziantep deprem haberi... İslahiye merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem Osmaniye'de de hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Gaziantep deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 13 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye’de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu?

Son dakika Gaziantep deprem ile sarsıldı. Merkez üssü İslahiye olarak ölçülen deprem Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 3 üzerinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Gaziantep depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 13 Aralık 2023 Gaziantep deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye’de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: GAZİANTEP'TE ŞİDETTLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Gaziantep ili İslahiye ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

13 Aralık Çarşamba günü saat 03:36'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Derinliği 7.45 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye’de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu?

AFAD VERİLERİ İLE GAZİANTEP DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:İslahiye (Gaziantep)

Tarih:2023-12-13

Saat:03:36:09 TSİ

Enlem:37.11333 N

Boylam:36.69361 E

Derinlik:7.45 km

Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye’de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye’de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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