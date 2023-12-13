Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye’de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu?

Son dakika Gaziantep deprem ile sarsıldı. Merkez üssü İslahiye olarak ölçülen deprem Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 3 üzerinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Gaziantep depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 13 Aralık 2023 Gaziantep deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...