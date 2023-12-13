Gaziantep deprem son dakika: Osmaniye’de de hissedildi! 13 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Gaziantep’te deprem mi oldu?

Son dakika Gaziantep deprem haberi... İslahiye merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem Osmaniye'de de hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Gaziantep deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 13 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...