Burç Kavşağı

Gaziantep Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Binevler

Rasaf Yolu

Kadı Değirmeni

Sanko Okulları

Olimpik Havuz

Ali İhsan Göğüş

İbrahimli Merkez

Duisburg

Güvenevler

Kolej Vakfı

Adliye

Duraklarından rahatlıkla kişiler istedikleri yerlere gidebilirler. Durakların her birinde bekleme süresi oldukça kısadır. Bunun yanında varış süreleri de her durak arasında farlılık gösterebilir. Her durağın sefer saatleri de yine farklı olabilmektedir. Böyle durumlarda Gaziantep tramvay güzergah haritası yakından incelenebilir. Bulunduğunuz durağa tramvayın saat kaçlarda uğradığını harita üzerinden daha net şekilde görmek mümkün oluyor.