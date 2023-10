Giriş Tarihi: 11.10.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 01:30

GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM | Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazananı kim oldu? PUAN DURUMU

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Engin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 13.00'da ekranlara geliyor. Fenomen yarışmada her gün farklı olaylar yaşanıyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin puanladığı programda Gelinim mutfakta 10 Ekim günün birincisi kim olacak merak ediliyordu. Peki, Gelinim Mutfakta 10 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte günün birincisi ve puan durumu…