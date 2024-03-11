GELİNİM MUTFAKTA 11 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta 1341. bölüm ile ekranlara geliyor. Her hafta finalinde 10 altın bilezik veren yarışmada, bu hafta bilezikleri koluna takan Tuğba olurken, elenen ise Rabia oldu. Bu hafta altın bilezikleri kazanmak isteyen gelinler, kayınvalideleri ile beraber kıyasıya mücadele yarışına başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?