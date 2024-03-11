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Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:30

GELİNİM MUTFAKTA 11 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmaya yeni bir gelin ve kayınvalide dahil oluyor. Geçtiğimiz hafta finalinin geride kaldığı ilk günde kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışmada bu hafta yeni katılan kayınvalide Songül Hanım, Beyhan Hanım'a gözdağı veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 11 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta 1341. bölüm ile ekranlara geliyor. Her hafta finalinde 10 altın bilezik veren yarışmada, bu hafta bilezikleri koluna takan Tuğba olurken, elenen ise Rabia oldu. Bu hafta altın bilezikleri kazanmak isteyen gelinler, kayınvalideleri ile beraber kıyasıya mücadele yarışına başladı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 11 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

11 MART | GELİNİM MUTFAKTA 1341. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1341. bölümde yeni katılan kayınvalide Songül Hanım, Beyhan Hanım'a gözdağı veriyor!

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla bugün kıyasıya mücadele devam ediyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 11 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 11 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta günün puan durumu henüz açıklanmadı.

  • YEŞİM
  • TUĞBA
  • GÖZDE
  • ALEYNA

GELİNİM MUTFAKTA 11 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA GEÇTİĞİMİZ HAFTA FİNALİNDE

Gelinim Mutfakta'da 268. haftada 10 altın bileziği kazanan gelin Tuğba olurken, yarışmaya veda eden gelin ise Rabia oldu.

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