Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:30
GELİNİM MUTFAKTA 11 MART | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?
Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yarışmaya yeni bir gelin ve kayınvalide dahil oluyor. Geçtiğimiz hafta finalinin geride kaldığı ilk günde kıyasıya rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışmada bu hafta yeni katılan kayınvalide Songül Hanım, Beyhan Hanım'a gözdağı veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, puan durumu ne?