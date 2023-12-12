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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 12 Aralık Salı PUAN DURUMU|| Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:31

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 12 Aralık Salı PUAN DURUMU|| Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün gelin adaylarının yaptığı farklı yemek konseptleriyle gündeme geliyor. Gelin adayları yemeklerini yaparken kayınvalideler onların yaptıkları yemekleri tadarak puan veriyor. Her kayınvalide kendi gelinini bulmaya çalışıyor. En yüksek puanı kendi gelinine vermek isteyen kayınvalideler 1 ile 5 arasında puanlama yapıyor. Günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altınının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2023 puan durumu ne, çeyreği hangi gelin kazandı? İşte günün özeti…

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 12 Aralık Salı PUAN DURUMU|| Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim mutfakta haftanın ikinci gününde renkli sahnelerle ekrana gelecek. Bugün yayımlanan bölümde yemek yaparken kayınvalideler ise tadım yapacak. Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmasında dün çeyrek altını kazanan ismi Yeşim olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı, puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 12 Aralık Salı PUAN DURUMU|| Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Bugünün kazananı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 12 Aralık Salı PUAN DURUMU|| Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA | 12 ARALIK PUAN DURUMU

Puan durumu belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 12 Aralık Salı PUAN DURUMU|| Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı?
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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 12 Aralık Salı PUAN DURUMU|| Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı?
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