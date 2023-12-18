Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 09:48

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻🍽️ 18 Aralık Pazartesi PUAN DURUMU|| Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün gelin adaylarının yaptığı farklı yemekleriyle ve kayınvalidelerin eğlenceli tadımlarıyla gündeme geliyor. Her kayınvalide kendi gelininin yaptığı yemeği bulup ona en yüksek puanı vererek günün çeyreğini ve haftanın bileziklerini kazanmak adına yarışıyor. En yüksek puanı kendi gelinine vermek isteyen kayınvalideler 1 ile 5 arasında puanlama yapıyor. Günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altınının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 18 Aralık 2023 puan durumu ne, çeyreği hangi gelin kazandı? İşte günün özeti…