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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 15:46

Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin

Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe sonuçları izleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü gününde, finale bir gün kala heyecan dorukta. Bugün alınan puanlar gerçekleşecek olan hafta finalinde büyük önem arz ediyor. Kıran kırana geçen mücadelenin sonuçları Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin

Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile kazanan gelin belli oluyor. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda gelinler kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA 1369. BÖLÜM | 18 NİSAN PERŞEMBE

Gelinim Mutfakta 1369. Bölümde Seda'nın hayat hikayesi, yürekleri dağlıyor!

İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve kazanan isim;

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Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin

ELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe yayınında çeyrek altını kazanan gelin adayı DAMLA oldu.

Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA 18 NİSAN PUAN DURUMU

  1. DAMLA 20
  2. ALEYNA 15
  3. SEDA 9
  4. YEŞİM 7

Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin
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