Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin

Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile kazanan gelin belli oluyor. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda gelinler kıyasıya mücadele ederken, kayınvalideler ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?