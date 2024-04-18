Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
15:46
Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte kazanan gelin
Gelinim Mutfakta 18 Nisan Perşembe sonuçları izleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü gününde, finale bir gün kala heyecan dorukta. Bugün alınan puanlar gerçekleşecek olan hafta finalinde büyük önem arz ediyor. Kıran kırana geçen mücadelenin sonuçları Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!