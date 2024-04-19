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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:23

GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, kim elendi, 19 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

Bugün 1370. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?

GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

GELİNİM MUTFAKTA 1370. BÖLÜM

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GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'da bugünün çeyrek altın kazanan gelini henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birinci gelini henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da veda eden isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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