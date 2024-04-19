Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
10:23
GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin hangisi?
Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, kim elendi, 19 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?