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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 23 Şubat kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 10 altın bilezik kazanan belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:45

Gelinim Mutfakta 23 Şubat kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 10 altın bilezik kazanan belli oldu!

Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Tüm hafta boyunca kıyasıya mücadele eden gelin adaylarından en başarılı olan finalde verilecek 10 altın bilezik ile ödüllendirilirken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda eden isim olacak. Eleme potasında yer alan isimler arasında yarışmanın vazgeçilmez iki ismi Tuğba ve Yeşim'de yer alıyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 23 Şubat hafta finalinde 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 23 Şubat kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 10 altın bilezik kazanan belli oldu!

Gelinim Mutfakta hafta finalinde kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanlandırma yaptığı yarışmada son adıma gelindi. Bugün alınan puanlar 10 altın bileziğe giden yola bir adım olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün altın bilezikleri kim kazandı, hangi gelin adayı elendi? Yeşim mi yoksa Tuğba mı yarışmaya veda edecek? İşte, detaylar…

Gelinim Mutfakta 23 Şubat kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 10 altın bilezik kazanan belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 1330. BÖLÜM || HAFTA FİNALİ

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Gelinim Mutfakta 1330. bölümde Gelinim Mutfakta'da zor eleme anı yaşanıyor!

Yeşim mi yoksa Tuğba mı yarışmaya veda etti?

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Gelinim Mutfakta 23 Şubat kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 10 altın bilezik kazanan belli oldu!

HAFTANIN ÇEYREK ALTIN KAZANAN YARIŞMACILARI

1.gün TUĞBA

2.gün GÖZDE

3.gün YEŞİM

4. gün ŞAFAK çeyrek altını aldı!

Hafta finalinde ise kazanan isim GÖZDE oldu.

Gelinim Mutfakta 23 Şubat kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 10 altın bilezik kazanan belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİK SAHİBİNİ BULUYOR!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren Gelinim Mutfakta'da 23 Şubat 2024 Cuma hafta finalinde en yakın rakibine 6 puan fark atarak kazanan gelin GÖZDE oldu.

Gözde toplamda 79 puan aldı!

Gelinim Mutfakta 23 Şubat kim elendi, Yeşim mi yoksa Tuğba mı? Gelinim Mutfakta 10 altın bilezik kazanan belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA'DA ZOR ELEME ANI!

Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

Gelinim Mutfakta bugün hafta finalinde yarışmaya veda eden isim TUĞBA olarak açıklandı.

Ancak hafta birincisi Gözde elinde olmayan sebepler nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Bu nedenle ise haftanın veda ismi Tuğba yerine Gözde oldu.

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