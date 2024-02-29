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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 29 Şubat çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:16

Gelinim Mutfakta 29 Şubat çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 29 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta 29 Şubat çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Bugün 1334.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 29 Şubat çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1334. BÖLÜM

Şafak'ın cebinden çıkan isimsiz not ortalığın gerilmesine sebep oluyor!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!"

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Gelinim Mutfakta 29 Şubat çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'da puanlama henüz sonuçlanmadığı için çeyrek altını kazanan gelin belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta 29 Şubat çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumu henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

TUĞBA:

ŞAFAK:

GÖZDE:

YEŞİM:

Gelinim Mutfakta 29 Şubat çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
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