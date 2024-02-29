Gelinim Mutfakta 29 Şubat çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1334. BÖLÜM

Şafak'ın cebinden çıkan isimsiz not ortalığın gerilmesine sebep oluyor!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!"