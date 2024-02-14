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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin hangisi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı ve puan durumu
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:09

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin hangisi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı ve puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 14 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin hangisi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı ve puan durumu

Bugün 1323.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin hangisi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1323.BÖLÜM

Gözde, nişanda yaşadıklarını anlattı ve kaynanası Şule Hanımla karşı karşıya geldi!

Gözde, nişanındaki elbiseden altınlara kadar olan olayları anlattı ve kaynanası Şule Hanımı eleştirdi. Şule Hanımın verdiği karşılık ise, diğer gelinler tarafından da tepki çekti!

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Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin hangisi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN KİM?

1323.bölüm en yüksek puan alarak çeyrek altın kazanan gelin henüz belli olmadı. Puanlama sonuçlandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin hangisi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da puanlama sonlanmadığı için henüz puan durumu belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin hangisi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı ve puan durumu
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