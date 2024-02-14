Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin hangisi? 14 Şubat Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanı ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1323.BÖLÜM

Gözde, nişanda yaşadıklarını anlattı ve kaynanası Şule Hanımla karşı karşıya geldi!

Gözde, nişanındaki elbiseden altınlara kadar olan olayları anlattı ve kaynanası Şule Hanımı eleştirdi. Şule Hanımın verdiği karşılık ise, diğer gelinler tarafından da tepki çekti!