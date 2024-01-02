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Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:38

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu?

Gelinim Muftakta haftanın ikinci gününde çeyrek altın kazandırmaya devam ediyor. Haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında yayın hayatına devam eden Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? araştırmaları devam ediyor.Bugün yayınlanacak bölümde Aleyne'nın anlatacakları gelinleri şok edecek.Bugünkü bölümde Aleyna ve kayınvalidesi Hacer Hanım'ın gerginliği damga vuruyor.Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? 2 Ocak 2024 çeyrek altın kazanını

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün,gün birincisine çeyrek altın veren yarışma Gelinim Mutfakta bugün de çeyrek altının sahiplerini arıyor. Gelinlerin yemekleriyle yarıştığı, kayınvalidelerin kendi gelinini bulmak için kıyasıya rekabet içine girdikleri yarışmada bugün de gelinler yemeklerini yapacak, kayınvalideler tadacak. Peki bugün 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK 2024 BİRİNCİSİ

Bugün 1292. bölümüyle ekranlara gelecek yarışmada bir gelin en yüksek puanları alarak gün birincisi olacak. Bugünün gün birinci daha belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aleyna:

Gülenay:

Yeşim:

Tuğba:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu?
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