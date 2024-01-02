Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:38
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu?
Gelinim Muftakta haftanın ikinci gününde çeyrek altın kazandırmaya devam ediyor. Haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında yayın hayatına devam eden Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? araştırmaları devam ediyor.Bugün yayınlanacak bölümde Aleyne'nın anlatacakları gelinleri şok edecek.Bugünkü bölümde Aleyna ve kayınvalidesi Hacer Hanım'ın gerginliği damga vuruyor.Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? 2 Ocak 2024 çeyrek altın kazanını