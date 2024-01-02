GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün,gün birincisine çeyrek altın veren yarışma Gelinim Mutfakta bugün de çeyrek altının sahiplerini arıyor. Gelinlerin yemekleriyle yarıştığı, kayınvalidelerin kendi gelinini bulmak için kıyasıya rekabet içine girdikleri yarışmada bugün de gelinler yemeklerini yapacak, kayınvalideler tadacak. Peki bugün 2 Ocak 2024 çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu?