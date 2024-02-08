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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 16:35

GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde şok bir gelişme yaşanıyor. Yeşim'in aldığı karar stüdyodakileri şaşkına çevirirken, en büyük şaşkınlığı ise kayınvalide Beyhan hanım yaşıyor. Nursel Ergin'in yaptığı açıklama üzerine yarışmada dengeler değişecek mi? Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 8 Şubat günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...

Gelinim Mutfakta'da tüm hafta kıyasıya mücadele devam ederken, finale bir gün kala şok bir gelişme yaşandı. Gelin ve kayınvalidelerin hız kesmeden yarıştığı programda, Yeşim ve kayınvalidesi tarafında gerçekleşen şok gelişme sonrasında Yeşim, yarışmadan çekilecek mi? İşte, Gelinim Mutfakta 8 Şubat günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA 1319. BÖLÜM ŞOK GELİŞME

Gelinim Mutfakta 1319. Bölümde Yeşim, kaynanası yüzünden çekilme kararı alıyor ve bu haber Beyhan Hanımın fenalaşmasına neden oluyor!

Yeşim, yönetmen odasına giderek kaynanası Beyhan Hanımın yazışmalarını göstererek yarışmadan çekilmek istediğini söylüyor.

Yazışmalardaki detaylar Yeşim'i ağlatırken Beyhan Hanımın fenalaşmasına yol açıyor!

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GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...

EKSİ İKİ CEZA PUANI ALAN YARIŞMACILAR

  • MELEK -6
  • SELDA -6

GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN ÇEYREK ALTIN KAZANAN İSİMLERİ

Gelinim Mutfakta haftanın birinci gününde çeyrek altın kazananı; TUĞBA

İkinci gün kazananı; SELDA

Üçüncü gün kazananı: TUĞBA

Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin YEŞİM oldu!

GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT PUAN DURUMU

  1. YEŞİM 16
  2. TUĞBA 15
  3. SELDA 11
  4. MELEK -2
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