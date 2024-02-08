Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
16:35
GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...
Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü gününde şok bir gelişme yaşanıyor. Yeşim'in aldığı karar stüdyodakileri şaşkına çevirirken, en büyük şaşkınlığı ise kayınvalide Beyhan hanım yaşıyor. Nursel Ergin'in yaptığı açıklama üzerine yarışmada dengeler değişecek mi? Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 8 Şubat günün özeti ve puan durumu!