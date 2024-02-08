GELİNİM MUTFAKTA 8 ŞUBAT çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim...

Gelinim Mutfakta'da tüm hafta kıyasıya mücadele devam ederken, finale bir gün kala şok bir gelişme yaşandı. Gelin ve kayınvalidelerin hız kesmeden yarıştığı programda, Yeşim ve kayınvalidesi tarafında gerçekleşen şok gelişme sonrasında Yeşim, yarışmadan çekilecek mi? İşte, Gelinim Mutfakta 8 Şubat günün özeti!