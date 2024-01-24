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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 14:02

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?

Kanal D'de yayınlanan yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu merak ediliyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışmada günün birincisi son dakika sunucu Nursel Ergin açıklaması ile belli oluyor. Günün en başarılı yarışmacısı çeyrek altın almaya hak kazanırken haftanın finalinde ise toplam puanı en yüksek olan gelin 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, 24 Ocak 2024 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte detaylar.

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 günün birincisi araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programında bugün kim birinci oldu merak ediliyor. Sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada gün birincisine çeyrek altın verilirken haftanın finalinde ise 10 altın bilezik hak sahibi buluyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte 24 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Dört farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışması, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Yarışmada gün birincisine çeyrek altın veriliyor.

Haftanın finaline ise 5 gün boyunca en yüksek puanı alan geline 10 altın bilezik takılırken, en düşük puanı alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor.

Gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta dünün kazanan ismi SELDA olmuştu.

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 24 Ocak puan durumu henüz açıklanmadı. 23 Ocak puan tablosu ise şu şekildeydi:

SELDA: 16

TUĞBA:15

YEŞİM:15

MELAHAT:9

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