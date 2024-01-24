Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?

Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 günün birincisi araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programında bugün kim birinci oldu merak ediliyor. Sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada gün birincisine çeyrek altın verilirken haftanın finalinde ise 10 altın bilezik hak sahibi buluyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte 24 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu…