Giriş Tarihi: 24.01.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
14:02
Gelinim Mutfakta 24 Ocak 2024 puan durumu | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin?
Kanal D'de yayınlanan yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu merak ediliyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışmada günün birincisi son dakika sunucu Nursel Ergin açıklaması ile belli oluyor. Günün en başarılı yarışmacısı çeyrek altın almaya hak kazanırken haftanın finalinde ise toplam puanı en yüksek olan gelin 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, 24 Ocak 2024 puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte detaylar.