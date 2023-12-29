GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:33
Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü günüyle gündemde. Finale 1 gün kala gelinlerin alacağı puanlar, 10 altın bilezik yolunda çok etkili olacak. Bugün yayınlanan programda Tuğba, kayınvalidesi Gönül Hanım ve Aleyna'nın yaptıkları karşısında deliye dönüyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla hafta içi gündüz kuşağında sevenleriyle buluşan Gelinim Mutfakta 1289. bölüm ile bugün yayında. Peki, 28 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?