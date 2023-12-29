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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:33

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın dördüncü günüyle gündemde. Finale 1 gün kala gelinlerin alacağı puanlar, 10 altın bilezik yolunda çok etkili olacak. Bugün yayınlanan programda Tuğba, kayınvalidesi Gönül Hanım ve Aleyna'nın yaptıkları karşısında deliye dönüyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla hafta içi gündüz kuşağında sevenleriyle buluşan Gelinim Mutfakta 1289. bölüm ile bugün yayında. Peki, 28 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Hafta içi her gün çeyrek altın veren Gelinim Mutfakta final gününde 10 altın bilezik dağıtıyor. Finale son bir gün kala heyecan dorukta. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise gelinleri puanladığı yarışmada bugün iki gelin adayı gerilirken, Tuğba ve Kayınvalidesi arasında ise tansiyon yükselecek. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 28 Aralık Günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 28 ARALIK || 1289. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1289. Bölüm ile bugün ekranlarda yayına gelecek! Aleyna ile Gönül Hanım arasında, Tuğba'yı delirten iddia!

Aleyna ile Gönül Hanım bir örnek giyinip programa öyle geliyor. Bunun nedeni ve daha sonrasında yaşanan saç kesme olayı yüzünden Tuğba'nın delirmesine sebep oluyorlar.

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 28 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı YEŞİM oldu! Dünün birincisi ise Gamze olmuştu!

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

EKSİ İKİ CEZA PUANI

Aleyna ve Gamze yemeklerinde hata yapmaları sebebiyle eksi iki ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 28 ARALIK PUAN DURUMU

YEŞİM: 21 puan

TUĞBA: 14 puan

ALEYNA: 10 puan

GAMZE: 3 puan

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