GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 28 Aralık sonuçları belli oldu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Hafta içi her gün çeyrek altın veren Gelinim Mutfakta final gününde 10 altın bilezik dağıtıyor. Finale son bir gün kala heyecan dorukta. Gelinlerin yarıştığı kayınvalidelerin ise gelinleri puanladığı yarışmada bugün iki gelin adayı gerilirken, Tuğba ve Kayınvalidesi arasında ise tansiyon yükselecek. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 28 Aralık Günün özeti ve puan durumu!