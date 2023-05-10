Giriş Tarihi: 10.05.2023 16:44
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
16:48
Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, ödülü - çeyreği kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2023 puan durumu nasıl?
Hafta içi her gün KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta günün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim merak ediliyor. Haftanın finaline yaklaşırken gelinler tavuk şiş mantı tarifi ile kıran kırana bir mücadeleye girdiler. Gelinim Mutfakta 10 Mayıs Çarşamba günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ve kayınvalide belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte, 10 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu.