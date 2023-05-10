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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, ödülü - çeyreği kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2023 puan durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 16:48

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, ödülü - çeyreği kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2023 puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşan Gelinim Mutfakta günün birincisi olup çeyrek altını almaya hak kazanan isim merak ediliyor. Haftanın finaline yaklaşırken gelinler tavuk şiş mantı tarifi ile kıran kırana bir mücadeleye girdiler. Gelinim Mutfakta 10 Mayıs Çarşamba günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin ve kayınvalide belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte, 10 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, ödülü - çeyreği kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2023 puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 10 Mayıs 2023'de yayınlanan 1138. bölümünde gelinler tavuk şiş mantı tarifi ile çeyrek altın için yarıştıı. Rakiplerinden daha fazla puan alarak günün birincisi olan isim henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, ödülü - çeyreği kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2023 puan durumu nasıl?

Kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışarak puanlama yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasına hafta başında katılan yeni yarışmacı ve kayınvalidesi ile rekabet dozu artmıştı. Tadım, puan, yorumlamanın ardından Nursel Ergin Gelinim Mutfakta günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan ismi açıkladı. Tavuk şiş mantı tarifi ile hünerlerini sergileyen gelinler çeyrek altın için yarıştı, kayınvalideler puanladı. Peki, Gelinim Mutfakta 9 Mayıs günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve günün birincisi olan o isim ve kayınvalidesi.

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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, ödülü - çeyreği kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2023 puan durumu nasıl?

NURSEL ERGİN'İN 10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA TABAKLARA PUANI

Gelinim Mutfakta' nın 1138. bölümünde gelinler tavuk şiş mantı tarifi ile hünerlerini sergileyerek çeyrekaltın için yarıştı. Nursel Ergin'in tabakları puanlaması ise şöyle;

Merve: 5

Ezgi: 4

Tuğba: 3

Miyase:1

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, ödülü - çeyreği kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2023 puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve günün puan tablosu şöyle;

Gelinim Mutfakta 1138. bölümünde tavuk şiş mantı tarifiyle Merve günü birinci olarak tamamladı.

Merve: 24

Tuğba: 13

Miyase: 11

Ezgi: 11

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