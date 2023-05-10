Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, ödülü - çeyreği kim kazandı? Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2023 puan durumu nasıl?

Kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalışarak puanlama yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasına hafta başında katılan yeni yarışmacı ve kayınvalidesi ile rekabet dozu artmıştı. Tadım, puan, yorumlamanın ardından Nursel Ergin Gelinim Mutfakta günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan ismi açıkladı. Tavuk şiş mantı tarifi ile hünerlerini sergileyen gelinler çeyrek altın için yarıştı, kayınvalideler puanladı. Peki, Gelinim Mutfakta 9 Mayıs günün birincisi kim oldu, çeyreği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve günün birincisi olan o isim ve kayınvalidesi.