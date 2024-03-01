Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!

Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
07:34
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorularının yanıt bulacağı haftanın finali geldi çattı. Bugün birinci olan gelin ve elenen isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Final bölümünde on altın bilezik sahibinin kollarını süslerken bir gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek. Tuğba, Yeşim, Şafak ve Gözde arasında kıyasıya rekabet hız kesmiyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 1 Mart Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu ile kazanan...