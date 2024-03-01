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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:34

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorularının yanıt bulacağı haftanın finali geldi çattı. Bugün birinci olan gelin ve elenen isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Final bölümünde on altın bilezik sahibinin kollarını süslerken bir gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek. Tuğba, Yeşim, Şafak ve Gözde arasında kıyasıya rekabet hız kesmiyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte, 1 Mart Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu tablosu ile kazanan...

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!

Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu ile haftanın kazananı belirleniyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününde 10 altın bilezik verilecek. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları merak ediliyor. Peki, 1 Mart bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, puan tablosu ile tüm merak edilenler…

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!

Dört farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın birincisi olan gelinin ismi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta elenen gelin ve kayınvalidenin kim olduğu henüz belli olmadı.

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın final gününde çeyrek altını almaya hak kazanan gelinin kim olduğu açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.

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