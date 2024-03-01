Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 1 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ile işte kazanan!

Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu ile haftanın kazananı belirleniyor. Hafta başından beri gerilim ve kaosunun eksik olmadığı yarışmada haftanın final gününde 10 altın bilezik verilecek. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya hangi gelin ve kaynana veda etti soruları merak ediliyor. Peki, 1 Mart bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, puan tablosu ile tüm merak edilenler…