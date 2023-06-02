Gençlik ve Spor Bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Gençlik ve Spor Bakanı kim, açıklandı mı?

28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. Gözler Yeni Kabine sisteminde bakanlar listesine çevrilirken Gençlik ve Spor Bakanı kim olacak merak ediliyor. 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde hangi isimlerin yer alacağının gün içinde belli olması bekleniyor. Bu kapsamda merak edilen bir konu da "Yeni Gençlik ve Spor Bakanı kim olacak?" sorusu oldu. Konuyla ilgili çeşitli isimler gündeme gelirken resmi açıklama ise bulunmuyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanı kim olacak, açıklandı mı? İşte detaylar.