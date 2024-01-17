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Haberler Fotohaber Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları sorgulama || Gençlik çalışanı sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:04

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları sorgulama || Gençlik çalışanı sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1071 gençlik çalışanı alımı yapacak. Başvuruları 29 Aralık 2023 tarihinde başlayan personel alımı 8 Ocak 2024 tarihinde son bulmuştu. Bu noktada son başvuru tarihinin üzerinden geçen 9. günde sonuçlar gündeme geldi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, Gençlik çalışanı sonuçları...

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları sorgulama || Gençlik çalışanı sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Şartları sağlayan adayların müracaatları yetenek kapısı üzerinden tamamlandı. GSB personel alımı değerlendirilmesinin nasıl yapılacağının da belli olmasının ardından adaylar gözlerini sonuçların açıklanma tarihine çevirdi. Peki, Gençlik çalışanı sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar!

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları sorgulama || Gençlik çalışanı sonuçları açıklandı mı?

GSB 1071 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024, yılında bünyesinde istihdam etmek üzere 1071 Gençlik çalışanı alacak.

Başvuru işlemleri 8 Ocak'ta sona ererken değerlendirme işlemlerinde 9. gün geride kaldı.

GSB henüz personel alımı sonuçlarını duyurmadı ve yayınladığı ilanda herhangi bir sonuç tarihi bulunmuyor. Sonuçların en geç Şubat ayına kadar açıklanması ön görülüyor!

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Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları sorgulama || Gençlik çalışanı sonuçları açıklandı mı?

GSB PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları sorgulama || Gençlik çalışanı sonuçları açıklandı mı?

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları sorgulama || Gençlik çalışanı sonuçları açıklandı mı?

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

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