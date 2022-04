Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Göğe Bakma Durağı Şiiri Anlamı

Bu şiirde gökyüzü, her şeyi içerisinde toplayan yansıtmasız bir aynadır. Olmuş ve olacak olan her şey oradadır. Hakikat birikiminin takvimi gökyüzüdür. Bu sebeple şair olmuş ve olacak olan her şeyin gökyüzünden okumak ve bunları bilmek istediğinden sürekli olarak göğe bakar. Sevgilisine de göğe bakmayı önerir. Çünkü hakikati oluşturan durumların iç yüzü gökyüzünde saklıdır.