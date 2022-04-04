Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:06

Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Özellikle son dönemlerde televizyon programlarında okunmasıyla dikkatleri yeniden üzerine toplayan bir şiir olan Göğe Bakma Durağı şiiri, neredeyse herkesin bildiği bir dize olan "ikimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım" dizesiyle başlar. Turgut Uyar'ın en büyük eserlerinden biri olan bu şiirin son dönemde tekrar ön plana çıkması üzerine, Göğe Bakma Durağı sözleri ve hikayesi şiirseverler tarafından merak ediliyor. İşte Göğe Bakma Durağı hikayesi, sözleri ve incelemesi.

Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927 tarihinde doğmuş olan ve Cumhuriyet dönemi edebiyatçıları arasında en çok tanınan isimlerden biridir. En çok bilinen şiiri ise "Dünya'nın En Güzel Arabistan'ı" kitabında yer alan Göğe Bakma Durağı şiiri olarak karşımıza çıkar. Özellikle aşıkların birbirine okuduğu bir şiir olan Göğe Bakma Durağı şiiri, şairin toplum içerisinde bulunan bireyin iç sıkıntılarını, kaçma isteğini ve huzur arayışını kaleme alır. Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri, hikayesi ve anlamı...

Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Göğe Bakma Durağı Şiiri

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin

Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Göğe Bakma Durağı Şiiri Anlamı

Bu şiirde gökyüzü, her şeyi içerisinde toplayan yansıtmasız bir aynadır. Olmuş ve olacak olan her şey oradadır. Hakikat birikiminin takvimi gökyüzüdür. Bu sebeple şair olmuş ve olacak olan her şeyin gökyüzünden okumak ve bunları bilmek istediğinden sürekli olarak göğe bakar. Sevgilisine de göğe bakmayı önerir. Çünkü hakikati oluşturan durumların iç yüzü gökyüzünde saklıdır.

Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Çeşitli olayların içerisinde kendini tamamlayan bir süreç olarak aşk bir durak. Diğeri ise; hırsızlar, açlar, toklar bu sürece zarar verebileceğinden şair onların uyumasını ister. Onlar, karanlığın büyüsü ile hemen uykuya daldığı zaman yeryüzü aşıklara kalır. Herkes yokken "aşk" ortaya çıkar. Bu şöykü başta tasavvuf duyarlılığına bağlanabilir. Tanrı, insana bir anı kırıntısı olarak "aşk" bırakmış ve kendi göğe çekilmiştir.

Gerçeğin özü aşktır. Sevgili, şaire bu özü hatırlattığı sürece şair gökyüzüne, gerçeğin içine bakacak, gerçeğe dalacaktır.

Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Göğe Bakma Durağı Şiiri Hikayesi

Turgut Uyar'ın "Dünya'nın En Güzel Arabistan'ı" kitabında yer alan en dikkat çeken şiiri "Göğe Bakma Durağı" şiiridir.

Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Şiir kendi serüveni içerisinde oluşturulan modern yapı, ses ve modernist yaklaşımları ile yeni imgeler kurulması yönünden dönüm noktası olarak gösterilen bir şiirdir.

Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri: Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı Şiiri Sözleri, İncelemesi Ve Hikayesi

Şiir, kendi ırmağını yeni bir akışa yönlendirdiği bu dönemde gerek şair duyarlılığı gerekse poetik anlayışı bakımından yenileşmenin ve modernleşmenin belirgin izlerini taşır.

SON DAKİKA