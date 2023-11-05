GÖNÜL DAĞI 113. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! İşte gelecek hafta yaşanacaklar

Gönül Dağı 113. Bölüm fragmanı izle ekranı arama geçmişlerinde yerini aldı. TRT 1'in Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı dizi, son bölümüyle de izleyicilerini hem güldürdü hem ağlattı. Gelecek hafta neler olacağını görmek isteyen seyirciler ise arama motorlarına yöneldi. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Gönül Dağı 113. bölüm fragmanı izle linki…