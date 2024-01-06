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Haberler Fotohaber Gönül Dağı 121. bölüm izle linki erişime açılıyor: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde Taner ve Selma nişanlanıyor!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 18:22

Gönül Dağı 121. bölüm izle linki erişime açılıyor: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde Taner ve Selma nişanlanıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 121. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı dizi, 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Aile, dram, komedi ve romantik türdeki yapım, yine kalplere dokunan duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Gönül Dağı 121. Bölüm izle linki erişime açılıyor. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…

Gönül Dağı 121. bölüm izle linki erişime açılıyor: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde Taner ve Selma nişanlanıyor!

Gönül Dağı son bölüm izle ekranı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi 6 Ocak Cumartesi akşamı 121. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde mesleği tehlikeye giren Selma öğretmen, üzüntüyle içine kapanırken Taner sözlüsünün yüzünü güldürebilmek için sürpriz nişan töreni hazırlar. Gönül Dağı 121. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sevilen dizi Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı başrolde buluşturuyor. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı 121. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Gönül Dağı 121. bölüm izle linki erişime açılıyor: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde Taner ve Selma nişanlanıyor!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Gönül Dağı 121. Bölüm İzlemek İçin Tıklayınız:

https://www.tabii.com/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 121. bölüm izle linki erişime açılıyor: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde Taner ve Selma nişanlanıyor!

GÖNÜL DAĞI 121. BÖLÜM ÖZETİ

Selma öğretmen, öğrencileri mantardan zehirlendiği için soruşturma sürecine girer.

Gönül Dağı 121. bölüm izle linki erişime açılıyor: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde Taner ve Selma nişanlanıyor!

Öğretmenlik mesleği tehlikeye giren Selma üzüntüyle içine kapanır.

Gönül Dağı 121. bölüm izle linki erişime açılıyor: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde Taner ve Selma nişanlanıyor!

Taner sözlüsünün yüzünü güldürebilmek için sürpriz nişan töreni hazırlamak ister.

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