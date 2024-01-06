Giriş Tarihi: 06.01.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
18:22
Gönül Dağı 121. bölüm izle linki erişime açılıyor: TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümde Taner ve Selma nişanlanıyor!
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 121. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı dizi, 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Aile, dram, komedi ve romantik türdeki yapım, yine kalplere dokunan duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için Gönül Dağı 121. Bölüm izle linki erişime açılıyor. İşte, TRT 1 ile Gönül Dağı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve özeti…