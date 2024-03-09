Göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
12:01
İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere bu mübarek ayda, dinimizce farz kılınan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Hal böyleyken oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar merak konusu oluyor. Bunların başında ise göz damlası orucu bozar mı sorusu geliyor. Göz damlası veya burun spreyi kullanılması durumunda orucun bozulup bozulmayacağı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Peki, Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.