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Haberler Fotohaber Göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 12:01

Göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere bu mübarek ayda, dinimizce farz kılınan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Hal böyleyken oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar merak konusu oluyor. Bunların başında ise göz damlası orucu bozar mı sorusu geliyor. Göz damlası veya burun spreyi kullanılması durumunda orucun bozulup bozulmayacağı kafalarda soru işareti oluşturuyor. Peki, Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.

Göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

Rahmet ve bereket ayı on bir ayın sultanı gelip çattı. İslam dininde farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, orucu bozan hal ve durumları araştırmaya koyuldu. Bunlar arasında en çok araştırılan ise hiç şüphesiz ''Göz damlası orucu bozar mı, kaza gerekir mi?'' oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı göze ve buruna damlatılan ilacın oruç ibadetini bozup bozmadığı konusuna açıklık getirdi. İşte, Diyanet'in oruçluyken göz dalması kullanmak orucu bozar mı sorusuna yanıtı.

Göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? ORUÇLUYKEN GÖZ DAMLASI KULLANILIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı "göz damlası orucu bozar mı?" sorusunu yanıtladı. Resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, göz damlası orucu bozmaz.

İşte oruçluyken göze damla damlatmanın hükmü;

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).

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Göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

Göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklık getirdi!
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