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Haberler Fotohaber GTA 6 ne zaman çıkacak, PC’ye gelecek mi? Rockstar fragmanı yayımladı, 7 saatte 30 milyon izlenme! GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:50

GTA 6 ne zaman çıkacak, PC’ye gelecek mi? Rockstar fragmanı yayımladı, 7 saatte 30 milyon izlenme! GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?

GTA 6 fragmanı yayımlandı. Rockstar Games'in amiral gemisi olan Grant Theft Auto serisinin son oyunu 2013 yılında çıkmıştı. 7 saatte 40 milyon yayımlanan GTA 6 tanıtım filmi, oyunun ana karakterlerini, geçtiği yeri ve birçok detayı yayımladı. GTA'nın yeni oyununu uzun yıllardır bekleyen oyuncular, "GTA 6 ne zaman çıkacak, PC'ye gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. GTA 6 sistem gereksinimleri üzerinden oyuncular, bilgisayarlarının oyunu kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, GTA 6 PC'ye gelecek mi? GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 ne zaman çıkacak, PC’ye gelecek mi? Rockstar fragmanı yayımladı, 7 saatte 30 milyon izlenme! GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?

GTA 6 PC'ye gelecek mi, ne zaman çıkacak, sistem gereksinimleri nelerdir sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Rockstar Games, 1 buçuk dakikalık fragmanı yayımladı. Fragmanda oyuna dair birçok özellik gösterildi.

GTA 6 ne zaman çıkacak, PC’ye gelecek mi? Rockstar fragmanı yayımladı, 7 saatte 30 milyon izlenme! GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?

GTA 6 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Rockstar Games resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre GTA 6 ilk tanıtım fragmanı yayımlandı.

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GTA 6 ne zaman çıkacak, PC’ye gelecek mi? Rockstar fragmanı yayımladı, 7 saatte 30 milyon izlenme! GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, fragmanın sonunda yer alan bilgiye göre 2025 yılında çıkacak. Tam tarih açıklanmadı.

GTA 6 ne zaman çıkacak, PC’ye gelecek mi? Rockstar fragmanı yayımladı, 7 saatte 30 milyon izlenme! GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?

GTA 6 PC'YE ÇIKACAK MI?

Öte yandan ilk olarak PlayStation ve Xbox konsollarına çıkış yapacağı belirtilen GTA 6'nın 1 yıl sonra PC kullanıcıları için çıkış yapacağı vurgulandı.

GTA 6 ne zaman çıkacak, PC’ye gelecek mi? Rockstar fragmanı yayımladı, 7 saatte 30 milyon izlenme! GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?

İşte fragmandan görüntüler...

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