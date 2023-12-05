Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:50

GTA 6 ne zaman çıkacak, PC’ye gelecek mi? Rockstar fragmanı yayımladı, 7 saatte 30 milyon izlenme! GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?

GTA 6 fragmanı yayımlandı. Rockstar Games'in amiral gemisi olan Grant Theft Auto serisinin son oyunu 2013 yılında çıkmıştı. 7 saatte 40 milyon yayımlanan GTA 6 tanıtım filmi, oyunun ana karakterlerini, geçtiği yeri ve birçok detayı yayımladı. GTA'nın yeni oyununu uzun yıllardır bekleyen oyuncular, "GTA 6 ne zaman çıkacak, PC'ye gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. GTA 6 sistem gereksinimleri üzerinden oyuncular, bilgisayarlarının oyunu kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, GTA 6 PC'ye gelecek mi? GTA 6 ne zaman çıkacak?