Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre şirketin oyun kataloğunda farklı türlerden 80'in üzerinde oyun yer alıyor. Bu oyunlar arasında ise Grand Theft Auto Trilogy - Definitive Edition'ın yanı sıra Football Manager 2024 Mobile, Oxenfree, Spiritfarer, Valiant Hearts: Coming Home, Reigns: Three Kingdoms, The Queen's Gambit Chess ve Stranger Things 3: The Game gibi önemli oyunlar da yer alıyor.